Já há vinhos para todos os gostos em Vila Franca de Xira

Tintos, Brancos, Rosés, monocastas, blends. Até Domingo, 19 de Novembro, há vinhos para todos os gostos para descobrir e provar no Pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca de Xira.

A primeira edição do Xira Wine Fest, que tem entrada livre, foi inaugurada na tarde de sexta-feira, 17 de Novembro pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

O município é pioneiro na produção de vinho regional, o seu "Encostas de Xira", produzido na Quinta Municipal da Subserra.

Na mostra estão presentes pequenos e grandes produtores de vinho vindos de várias regiões do País. Para provar os vinhos é preciso adquirir um copo de vidro que custa 5 euros.

Além de provas comentadas e vários representantes de acessórios para servir vinho há também restaurantes do concelho, um espaço de showcookings e a animação do evento conta com as presenças dos Lucky Duckies, DJ John Goulart e do Sr. Vinho e Dona Vinha.

Também não faltam os queijos, enchidos, presuntos artesanais, a geleia Encostas de Xira, ostras, entre muitos outros.

