“Só vou parar de trabalhar quando sentir que é um sacrifício”

Cerca de 200 pessoas marcaram presença na homenagem ao médico Fausto Pereira, por mais de 40 anos ligado ao Serviço Nacional de Saúde. Iniciativa decorreu na manhã deste sábado, 18 de Novembro, no cine-teatro São João, no Entroncamento.

Cerca de duzentas pessoas encheram o cine-teatro São João, no Entroncamento, onde se juntaram à homenagem ao médico Fausto Pereira que é medico de medicina geral familiar no Entroncamento e nas urgências do Hospital de Torres Novas há 43 anos. Foram muitos os aplausos fortes de uma plateia repleta de colegas de profissão, familiares e amigos que estiveram presentes na iniciativa que decorreu na manhã deste sábado, 18 de Novembro. Aos 70 anos Fausto Pereira continua a trabalhar e garante que só vai deixar de o fazer quando trabalhar se tornar um sacrifício.

No final, para assinalar a homenagem, o administrador do Centro Hospital do Médio Tejo, Casimiro Ramos, e o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, entregaram uma placa de homenagem a Fausto Pereira. Emocionado, o médico agradeceu a homenagem e admitiu ser bom estar rodeado de pessoas que o querem bem e que o fazem sentir-se amado. A homenagem teve um momento musical pelo duo Cacilie que cantou obras clássicas do início do século XX.