Biólogo Jorge Paiva falou sobre “O grego, o latim e a biodiversidade” em Tomar

A palestra “O grego, o latim e a biodiversidade” realizada a 17 de Novembro em Tomar, foi dirigida por Jorge Paiva, biólogo de 90 anos, no âmbito da 19ª edição da Biodiversidade, organizada pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Jorge Paiva explicou que os portugueses diariamente utilizam termos latins e gregos sem se aperceberem, nomeadamente em nomes de animais e plantas. Na palestra mostrou várias fotografias durantes as expedições que fez, onde mencionou a denominação de animais ou plantas e a sua origem para exemplificar. Depois da palestra realizou-se o Jantar Lusitano, uma tradição do agrupamento com vários anos que reúne uma boa parte da comunidade escolar.