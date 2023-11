Benavente conseguiu fixar novo médico

Benavente tem um novo médico de família que vai prestar serviço à população de Foros de Almada, Foros da Charneca e Santo Estêvão. Ao abrigo do programa municipal de incentivo à fixação de médicos o clínico vai ter apoio financeiro nas deslocações, em acções de formação e isenção de taxas municipais. A proposta de apoio foi aprovada por unanimidade esta segunda-feira à tarde, em reunião de Câmara.

Destaque ainda para os pais que não têm onde deixar os filhos na valência de creche. Os pais deslocaram-se à reunião pública para saber o que está a autarquia a fazer para solucionar o problema.

O presidente do município Carlos Coutinho voltou a referir que a creche de Samora Correia deverá abrir no final do ano e que a Câmara esta a adquirir espaços para resolver o problema.

Ainda no período de intervenção do público foram levantadas questões da falta de resposta e atendimento presencial aos munícipes e a falta de funcionários na Segurança Social de Samora Correia.

