O MIRANTE distinguiu esta quarta-feira, 22 de Novembro, o mérito de empresários e empresas com o Galardão Empresa do Ano.

22ª edição do Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE premeia o mérito empresarial

Na cerimónia, que decorreu no Convento de S. Francisco em Santarém, foram entregues nove prémios: Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro, Empresa do Ano, Excelência, Prestígio e Prémio Empresa mais Exportadora. Foi uma festa de enaltecimento das capacidades das empresas da região e da resiliência dos empresários onde estiveram centenas de convidados, entre autarcas, dirigentes associativos, responsáveis de instituições, deputados e pessoas ligadas ao mundo empresarial. Os prémios Galardão empresa do ano são entregues há 22 anos. Aqui ficam as imagens do evento.