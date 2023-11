Contemp distinguida como a Empresa Mais Exportadora que se destaca pelo sucesso da gestão

O prémio Empresa Mais Exportadora do Galardão Empresa do Ano foi patrocinado pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo

A Contemp, empresa do Entroncamento com 125 anos, é um exemplo de gestão e de evolução constante com uma projecção internacional. A empresa de vinagres, molhos e condimentos recebeu o prémio Empresa Mais Exportadora do Galardão Empresa do Ano, patrocinado pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo, representado pelo presidente José Manuel Santos. A iniciativa de O MIRANTE, que decorre há 22 anos, teve lugar no Convento de S. Francisco em santarém esta quarta-feira, 22 de Novembro.