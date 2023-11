Jovem empresário João Limão fez da empresa do pai uma referência de sucesso

João Limão levou a empresa que herdou do pai a um patamar de referência nacional e superou as dificuldades de ser jovem com poucos apoios, com muito trabalho. O percurso e perseverança valeu-lhe o prémio Jovem Empresário, do Galardão Empresa do Ano, iniciativa de O MIRANTE que decorreu esta quarta-feira, 22 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém. O prémio foi patrocinado pelo Novo Banco, que esteve representado por Nuno Palhinha.