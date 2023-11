Mercadona é Excelência Empresarial pela forma de estar na economia portuguesa

A Mercadona distingue-se pela valorização dos colaboradores e pela forma de estar no mercado português, onde tem vindo a expandir a rede de lojas e está a investir 225 milhões de euros na construção em Almeirim do maior bloco logístico da empresa na Península Ibérica. Ana Carreto e Anabela Pontes receberam o prémio Excelência Empresarial do Galardão Empresa do Ano, atribuído por O MIRANTE, esta quarta-feira, 22 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém. A distinção tem a parceria da Águas de Santarém, representada por Ramiro Matos.