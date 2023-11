Paulo Neves é o empresário dinâmico distinguido com o Prémio Carreira

Paulo Neves foi premiado esta quarta-feira, 22 de Novembro, com o Prémio Carreira no âmbito do Galardão Empresa do Ano, iniciativa de O MIRANTE que vai na vigésima segunda edição. O empresário da Agrosport tem construído um percurso de sucesso ao longo de mais de três décadas, vencendo as dificuldades com a teimosia de fazer mais e melhor. O prémio, patrocinado pela Escola Profissional Vale do Tejo, representada por Salomé Rafael, foi entregue no Convento de S. Francisco em Santarém.