Prémio Empresa do Ano reconhece a excelência empresarial da Borrego Leonor e Irmão

A Borrego Leonor e Irmão, em Almeirim, é a Empresa do Ano e recebeu a distinção atribuída por O MIRANTE esta quarta-feira, 22 de Novembro, numa cerimónia no Convento de S. Francisco em Santarém. O prémio do Galardão Empresa do Ano distingue um percurso de sucesso de uma empresa reconhecida como líder de factores de produção para a agricultura e uma das melhores em fitofármacos da Península Ibérica. O prémio foi patrocinado pela Garval, representada por Marco Fernandes.