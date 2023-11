Prémio Micro Empresa para O Forno por ser referência da gastronomia de Vila Franca de Xira

Fernando Carneiro e José Gomes, os responsáveis do restaurante “O Forno” em Vila Franca de Xira, receberam o prémio Micro Empresa do Galardão Empresa do Ano, reconhecendo a imagem de excelência que dão da gastronomia e de Vila Franca de Xira. A distinção, patrocinada pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo, representado por Pedro Beato, foi entregue por O MIRANTE esta quarta-feira, 22 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.