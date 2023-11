Prémio Mulher Empresária atribuído a Frederica Barros é um exemplo do dinamismo feminino

Frederica Barros é a administradora de um negócio familiar que está em três continentes com 10 unidades fabris. O seu trabalho à frente da Politejo, em Azambuja, representa o espírito empreendedor no feminino e é mais que justo reconhecer a sua dedicação com o Prémio Mulher Empresária, atribuído por O MIRANTE, no âmbito do Galardão Empresa do ano. A distinção, patrocinada pela Rodoviária do Tejo, representada por Sónia Henriques, foi entregue esta quarta-feira, 22 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.