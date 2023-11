Prémio Prestígio Empresarial homenageia visão estratégica do médico Jorge Guardado

Jorge Guardado, cardiologista e director executivo do Grupo Ucárdio, é um exemplo de um médico de proximidade que como empresário criou uma clínica que a partir de Riachos ganhou projecção nacional com reconhecimento internacional, participando em investigação de novos medicamentos. Foi distinguido esta quarta-feira, 22 de Novembro, com o prémio Prestígio Empresarial do Galardão Empresa do Ano, iniciativa de O MIRANTE que decorreu em Santarém no Convento de S. Francisco. O prémio é patrocinado pelo Politécnico de Santarém.