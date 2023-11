Vomera Building Solutions é uma empresa inovadora distinguida com o prémio PME do Ano

A Vomera, empresa da área da construção sediada no concelho de Abrantes, tem um percurso ainda jovem mas já se destaca no mercado pelas estratégias inovadoras e pelo crescimento, que lhe valeram o Prémio PME do ano. A distinção, patrocinada pela Roques Vale do Tejo, representada por Frederico Roque, foi atribuída por O MIRANTE esta quarta-feira, 22 de Novembro, no Galardão Empresa do Ano, que decorreu no Convento de S. Francisco em Santarém.