Fundação CEBI debateu o futuro da Economia Social e Solidária

A sustentabilidade financeira do sector social, as dificuldades em contratar mão de obra e os desafios para o futuro foram temas em cima da mesa no Encontro "Economia social e solidária - Futuro e Inovação", promovido pela Fundação CEBI.

O encontro realizou-se no auditório da instituição, em Alverca do Ribatejo, e contou como oradores no painel da manhã Tiago Abalroado, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Unitate, e Carlos Azevedo, Strategic Advisor da Social Business School. A moderação coube ao jornalista Luís Ferreira Lopes.

Após o almoço debateu-se o desenvolvimento social e sustentável. A moderar o painel esteve a jornalista Conceição Lino e os intervenientes foram Patrícia Rocha, directora executiva da Fundação Manuel Violante , António Fonseca da Universidade Católica e Paulo Pires do Vale, comissário do Plano Nacional das Artes.

A iniciativa insere-se na comemoração dos 55 anos da Fundação CEBI e por isso foram reconhecidos os funcionários que completaram 20 anos ao serviço da instituição.

A sessão de encerramento contou com a participação de Vasco Luis de Mello, membro do Conselho de Curadores da Fundação CEBI e director geral na José de Mello, além de Ana Maria Lima, Presidente do Conselho de Administração da Fundação CEBI.

