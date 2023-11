Atletas distinguidos em Gala de Mérito Desportivo

Sexta-feira à noite o município de Vila Franca de Xira atribuiu as distinções aos atletas que mais se destacaram na última época desportiva. Foram reconhecidos mais de três centenas de atletas durante o espectáculo no Ateneu Artístico Vilafranquense.

Casa cheia sexta-feira à noite no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense para a 13ª Edição da Gala de Mérito Desportivo. O evento promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira distinguiu mais de três centenas de atletas em representação de 15 clubes e 13 modalidades desportivas pelos resultados alcançados na última época.

O primeiro a subir ao palco para receber o Prémio Carreira foi Joaquim Pedrosa, 75 anos, nascido e criado em Vila Franca de Xira. Foi jogador e treinador de futebol e foi presidente da União Desportiva Vilafranquense durante seis anos.

A distinção de Treinador do Ano foi para Vítor Zabumba da Federação Portuguesa de Atletismo e Alexandra Neves, do Karaté do Futebol Clube de Alverca, mereceu o Prémio Atleta Feminina do Ano.

Entre actuações de música e dança reconheceram-se vários atletas com a distinção Baptista Pereira, distinção Carlos Lopes e distinção Pedro Alves.

O Prémio Atleta Masculino do Ano foi para João Coelho do Atletismo do Sporting Clube de Portugal e o júri considerou que a Equipa do Ano foi o Kempo da União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho.

João Morgado do Ahead Clube de Ténis de Alverca do Ribatejo foi considerado o Atleta Revelação do Ano.

Palmas e sorrisos fizeram parte desta noite que reúne equipas, atletas de várias faixas etárias e as modalidades desportivas com mais destaque no concelho de Vila Franca de Xira.

