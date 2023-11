Centenária Maria Rosa da Castanheira diz que o trabalho é a fonte da juventude

Trabalho, comida caseira e levar a vida com serenidade são os ingredientes para a receita da longevidade.

Maria Rosa dos Santos está num lar da Castanheira do Ribatejo e celebrou cem anos na sexta-feira, 24 de Novembro.

Na sua vida assistiu a marcos históricos do concelho de VFX: a inauguração da Ponte Marechal Carmona, a primeira edição do Colete Encarnado, as Cheias de 1967 e a demolição da Fábrica do Arroz, onde trabalhou a coser sacas.

Nasceu nas Cardosinhas, Casal da Coxa, Vila Franca de Xira, mas vive na Castanheira do Ribatejo há 25 anos. Só aos 99 anos é que pediu à família que a levasse para um lar.

