Festival das Couves com Feijões em Torres Novas em mais de 40 restaurantes

Festival Gastronómico das Couves com Feijão decorre até 26 de Novembro em 40 restaurantes do concelho de Torres Novas com o objectivo de promover a gastronomia tradicional.

O município de Torres Novas voltou a organizar o Festival Gastronómico das Couves com Feijões, evento que visa “contribuir para a afirmação e preservação” de um dos pratos típicos da gastronomia torrejana. Ao longo dos últimos 10 dias, os participantes poderam degustar as couves com feijões nos 40 estabelecimentos aderentes sob as mais variadas formas e com os mais diversos acompanhamentos.

O MIRANTE acompanhou a preparação do prato no restaurante A Brasa, localizado nos Riachos, com a cozinheira Rosário Serra e a sua equipa, numa reportagem que pode ler desenvolvida na edição impressa de O OMIRANTE.