Três centenas de convidados da cerimónia organizada por O MIRANTE aprovaram e elogiaram iguarias confeccionadas pelos alunos dos cursos técnicos da Escola Profissional do Vale do Tejo.

Qualidade e irreverência da Escola Vale do Tejo no Galardão Empresa do Ano

Mais de duas dezenas de alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) voltaram a marcar presença na cerimónia Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE, roubando vários elogios das centenas de convidados que não ficaram indiferentes à qualidade e irreverência das iguarias. Como sempre, a equipa liderada pelos chefs José Pereirinha, Rita Santos e Bruno Póvoas foi a primeira e das últimas a sair do Convento de São Francisco na tarde de 22 de Novembro, dia em que se realizou a entrega de prémios.

Os fatos pretos, camisas brancas e laços no pescoço continuam a ser imagem de marca dos alunos dos cursos técnicos de Cozinha e Pastelaria e Restaurante e Bar da escola. Recebem os convidados ao longo de um corredor, a quem dão as boas-vindas com um sorriso no rosto e com as necessárias explicações para miniaturas que seguram numa bandeja.

Aqui ficam algumas imagens dos preparativos antes do início da cerimónia.