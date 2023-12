Utentes têm dificuldade em renovar receituário e marcar consultas. O Centro de Saúde do Forte da Casa continua sem médicos de família e recorre a uma médica que atende mediante marcação mensal.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Utentes protestam no Centro de Saúde do Forte da Casa

A prestação de cuidados de saúde à população tem vindo a degradar-se no Centro de Saúde do Forte da Casa.

Esta manhã os utentes marcaram presença à porta da unidade de saúde num protesto convocado pela bancada do movimento independente António Inácio Póvoa Mais Forte (AIPMF) na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

Dificuldade em conseguir receitas e consultas foram algumas das queixas reportadas a O MIRANTE.

Para completar o cenário o Centro de Saúde do Forte da Casa já apresenta infiltrações e um desleixo visível logo à porta daquela unidade.