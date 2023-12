Mercadinho de Natal já arrancou em Abrantes

A época natalícia voltou a Abrantes no dia 1 de Dezembro, com o início do Mercadinho de Natal. A pista de gelo presente no Jardim da República é uma das grandes novidades da edição deste ano, que mantém a iluminação habitual. O Jardim da República vai ser o ponto central de animações da iniciativa. Ao longo do mês haverá outras actividades, nomeadamente uma oficina de decorações sustentáveis, exposição de presépios, workshops, um musical, uma festa no Parque de Ciência e Tecnologia e a passagem de duendes pelas ruas do centro histórico.