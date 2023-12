Dezenas de pessoas juntaram-se na Tapada, em Almeirim, para participar numa oficina de poda com o campeão nacional José Estevão.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma oficina de poda em Almeirim para todas as idades

A aldeia da Tapada, em Almeirim, recebeu na manhã de 2 de Dezembro uma oficina de poda que contou com a participação de dezenas de pessoas. A sessão, organizada pela associação Descularte- Projectos para a Comunidade, contou com a presença de José Estêvão, vencedor do campeonato nacional de poda de 2019, e de Hugo Mendes, técnico agrícola.

Entre os participantes mais jovens encontrava-se Nuno Figueiredo, de 18 anos, natural da Moçarria. Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, também marcou presença no workshop.