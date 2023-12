Carlos Coutinho critica postura dos Bombeiros de Benavente

Direcção dos Bombeiros de Benavente insurgiu-se contra o presidente da autarquia por causa da demora no arranque das obras no telhado do quartel. Carlos Coutinho diz que o comportamento dos bombeiros não foi o mais adequado.

O atraso no inicio das obras do quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente esteve em cima da mesa na reunião de Câmara de Benavente de segunda-feira.

PS e PSD questionaram o presidente da autarquia, Carlos Coutinho, sobre o assunto uma vez que em Março foi aprovada a verba para a empreitada no telhado do quartel.

A direcção dos bombeiros queixou-se que o excesso de burocracia por parte da autarquia tem atrasado o arranque da obra. Já Carlos Coutinho considerou que o comportamento dos bombeiros não foi o mais adequado porque sempre esteve disponível para colaborar com os bombeiros.

A falta de estacionamento junto à Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão e o ponto de situação das obras na creche em Samora Correia foram outras questões levantadas pela oposição.

Assunto para conferir numa edição impressa de O MIRANTE.