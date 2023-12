Santarém recebeu exposição para os amantes de animais

A AVISAN- Exposição de aves, animais de companhia, equipamentos e acessórios, contou com a visita de milhares de pessoas na última edição, que se realizou no CNEMA, em Santarém, entre os dias 1 e 3 de Dezembro. De acordo com a organização, o certame tem como objectivo ser um mercado aglutinador das principais marcas que actuam no sector, cativar os profissionais da área e atrair criadores nacionais e internacionais, entre outros interessados.

Durante o último dia da exposição O MIRANTE esteve à conversa com José Costa e Rogério Bernardino, da associação AMIAVES, de Vale de Figueira, numa reportagem que pode ler na integra numa próxima edição de O MIRANTE.