Desentendimento leva Junta de Benavente a entregar varrição à Câmara

A Junta de Freguesia de Benavente vai entregar à Câmara Municipal de Benavente a varrição da freguesia que está sob sua alçada há dois anos.

O aumento da despesa com a empresa que faz este serviço levou a presidente da Junta de Benavente, Inês Correia, a pedir à Câmara uma actualização do valor que é transferido para a junta assumir esta competência. Mas o presidente do município, Carlos Coutinho não cedeu às pretensões o que gerou mau estar entre os autarcas.

Quarta-feira à noite, em Assembleia de Freguesia, Inês Correia lamentou ter de chegar ao ponto de entregar a competência novamente à Câmara mas considera que não tem condições de prestar um bom serviço a população.

A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os partidos com assento na Assembleia de Freguesia com duras críticas à postura de Carlos Coutinho.

