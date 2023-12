Túnel ferroviário em VFX é inviável

Alargar a linha de comboio em Vila Franca de Xira em túnel seria uma das obras mais complexas e mais caras alguma vez realizadas em Portugal.

Em entrevista exclusiva a O MIRANTE o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Fernandes falou sobre o projecto que vai mudar a face da zona ribeirinha da cidade.

Na conversa o responsável destacou as mais valias do projecto final que será apresentado ao governo onde se inclui a eliminação de todas as passagens de nível do concelho.

