Igreja na Póvoa de Sta. Iria expõe presépios

O primeiro presépio foi criado há 800 anos e hoje em dia é presença assídua na quadra natalícia. Há quem faça colecção de presépios dos mais variados tamanhos e materiais como é o caso do Padre Adelino Ferreira, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Póvoa de Santa Iria.

Com uma colecção de mais de sete centenas de presépios este ano, para assinalar a data, expôs parte da colecção no Salão Paroquial da Igreja para quem quiser visitar. A exposição inaugurou esta manhã sob o olhar curioso dos fiéis mas vai estar patente a todos os que a queiram visitar até dia 7 de Janeiro.