Reino de Natal anima Santarém até final do ano

O programa de animação Reino de Natal regressou a Santarém no dia 8 de Dezembro e vai iluminar e alegrar a cidade até final do ano. O Jardim da Liberdade vai receber barracas de comidas e bebidas e divertimentos como a habitual pista de gelo, rampa gigante, carrossel, mini roda e comboio.

As actividades estendem-se também a outros pontos do centro histórico da cidade. No Largo Padre Chiquito está montado o “Maior Presépio do Ribatejo”, com cerca de 600 figuras, feitas manualmente, em barro moldado, pelo artesão Eurico Ribeiro, bem como a Casa do Pai Natal. Na Praça Sá da Bandeira encontra-se o presépio tradicional e na Praça Visconde Serra do Pilar decorre o tradicional Mercadito de Natal.

A inauguração do reino de Natal decorreu ao final da tarde de 8 de Dezembro, com a presença de autarcas e outras entidades.