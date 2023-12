O grupo Motard “Os Falcões do Ribatejo, de Marianos e Murta, duas localidades dos concelhos de Almeirim e Chamusca, juntaram 300 motos para o 15º Passeio de Todo-o-Terreno com motos e quads.

300 participantes no Passeio TT de Marianos e Murta

O grupo Motard “Os Falcões do Ribatejo, de Marianos e Murta, duas localidades dos concelhos de Almeirim e Chamusca, juntaram 300 motos para o 15º Passeio de Todo-o-Terreno com motos e quads, por estradas da zona, algumas das quais com bastante lama e água, o que deu uma emoção maior a esta iniciativa que decorreu este domingo 10 de Dezembro. Um dos pontos de maior espectáculo foi na barragem dos Gagos, onde se concentrou bastante público