Concerto de Natal do coro do Círculo Cultural Scalabitano

A Sé Catedral de Santarém encheu-se na noite de sábado, dia 9 de Dezembro, para receber o concerto de Natal protagonizado pelo coro do Círculo Cultural Scalabitano, com a direcção artística do maestro António Matias. A acompanhar o coro esteve um quinteto de sopros com clarinete, fagote, trompa, oboé, flauta transversal e um piano. O programa do concerto teve a colaboração da Diocese de Santarém e da Câmara Municipal de Santarém.

O coro do Círculo Cultural Scalabitano é actualmente composto por 32 elementos.