Motociclista ferido num acidente em rotunda de Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A colisão de uma carrinha de caixa aberta contra um motociclo na rotunda junto ao Convento de São Francisco, em Santarém, causou ferimentos ao condutor do veículo de duas rodas, residente no concelho de Alpiarça. O condutor da carrinha disse a O MIRANTE ter-se distraído ao entrar na rotunda onde a mota já circulava. O acidente aconteceu cerca das 12h40. Uma professora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira prestou os primeiros socorros ao motoclista, que estava consciente. Uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santarém chegou ao local cerca das 13h00. A circulação rodoviária esteve condicionada até o ferido ser transportado para o hospital.