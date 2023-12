Mário Viegas homenageado em Santarém

O Círculo Cultural Scalabitano promoveu na sexta-feira, 15 de Dezembro, uma homenagem a Mário Viegas, com a atribuição, a título póstumo, da distinção “Ilustre Amigo do Círculo”, que foi recebida pela irmã do genial actor e encenador, Hélia Viegas. Foi também apresentada a nova edição da autobiografia de Mário Viegas (ver texto nesta página.

A cerimónia decorreu no Teatro Taborda, em Santarém, com alguns momentos de poesia e de bailado. O historiador Jorge Custódio contou histórias da infância e juventude vividas com Mário Viegas, numa sessão em que marcaram presença autarcas e outras individualidades. Como convidado especial esteve o conhecido apresentador Júlio Isidro, com quem Mário Viegas colaborou em diversos programas de rádio e televisão, e que deixou um testemunho bem humorado sobre esses tempos.



Mário Viegas pisou pela primeira vez o palco, no Teatro Taborda, no Círculo Cultural Scalabitano, no dia 23 de Dezembro de 1962, para representar o anjo Gabriel na peça Auto Infantil de Natal, de António Couto Viana. Na sua Auto-Photo Biografia (não autorizada) regista o sonho que tinha em pisar o palco do Teatro Taborda, em Santarém, que tinha o nome de um dos grandes amigos do seu bisavô Ator Leoni. Até 1967 continuou a participar como actor nas peças encenadas por Florindo Custódio.