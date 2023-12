"Sinais" foi o que eu mais gostei de fazer na minha vida

Fernando Alves manteve uma crónica na TSF que durou mais de 30 anos e que acabou recentemente com a saída do jornalista da Antena, que foi casa de grandes jornalistas como Emídio Rangel, António Jorge Branco, David Borges e Teresa Moutinho, entre muitos outros. Fernando Alves saiu para a reforma no dia em que a administração da Global Media despediu Domingos de Andrade, o director que Fernando Alves elogia com todas as letras e com quem quis ser solidário.

No passado dia 14, ao fim da tarde, Fernando Alves foi à livraria Tigre de Papel apresentar um livro que reúne as últimas 50 crônicas que leu na TSF e a que deu o mesmo nome da rubrica que fez da sua voz uma das mais reconhecidas na rádio portuguesa.

O vídeo resume uma pequena parte da conversa mágica, com muitas histórias pelo meio, roubadas aos 50 anos de profissão e aos muitos livros que ajudaram a cimentar a sua cultura.