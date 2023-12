Bairro Andrade de luto com morte de Rita Marques Branco

Dor e consternação é o clima que se vive no Bairro Andrade em Benavente. Os vizinhos ainda estão incrédulos com a morte de Rita Marques Branco de apenas 24 anos. A jovem não conseguiu escapar ao incêndio que deflagrou no primeiro andar da casa onde estava a passar a noite com uma amiga. As chamas foram provocadas por um aquecedor.

Quem ali vive fez de tudo para socorrer a jovem que faleceu na madrugada de domingo. As cerimónias fúnebres só vão ser agendadas quando for feita a autópsia ao corpo que está no instituto de medicina legal.

Uma noticia para conferir na integra na próxima edição impressa de O MIRANTE.