Concerto de Natal na Sé do Conservatório de Música de Santarém

A Igreja do Seminário de Santarém recebeu na tarde de ontem, dia 17, o Conservatório de Música de Santarém num concerto de Natal que contou com a parceria da Associação Concórdia Música do Entroncamento. O concerto juntou em palco cerca de uma centena de professores, alunos, músicos, instrumentistas e coralistas de diversas idades e níveis de experiência.

O programa musical foi dedicado aos temas mais populares alusivos à quadra natalícia e contou ainda com a participação como solistas da soprano Hélia Castro e do tenor João Carlos Azevedo, sob a direção do professor e maestro Pedro Correia.