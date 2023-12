Juíza de Alverca quer a Relação de Évora mais próxima da comunidade

A juíza de Alverca, Albertina Pedroso, tornou-se esta segunda-feira, 18 de Dezembro, na primeira mulher da história a presidir ao Tribunal da Relação de Évora, o tribunal competente para julgar recursos oriundos da comarca de Santarém.

A cerimónia contou com uma centena de convidados, onde se incluiu o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo e também a Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, Susana Fontinha.

A nova presidente da Relação de Évora foi eleita pelos seus pares e prometeu no discurso aproximar o tribunal da comunidade e continuar a fazer um trabalho empenhado em prol da população apesar da escassez de meios.

Albertina Pedroso já exerceu funções de juíza no Tribunal Judicial de Alenquer e Mação e juízos cíveis de Vila Franca de Xira e Lisboa.

