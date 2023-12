Alunos de Tomar mostram talentos culinários no mercado municipal

Alunos do curso Técnico de Cozinha/Pastelaria confeccionam vários pratos no âmbito da iniciativa “Chef’s de Cá”, que pretende dar a conhecer mensalmente o talento dos estudantes e a dinâmica do curso. O MIRANTE conversou com Beatriz Borges e Pedro Albino, alunos que estiveram presentes na sessão dedicada à época natalícia.