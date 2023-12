Osteopata João Silva é conhecido por fazer milagres

O osteopata João Silva, com clínica em Almeirim, está a celebrar 20 anos a devolver a mobilidade e qualidade de vida aos seus pacientes. O interesse pela osteopatia nasceu após ter sofrido um grave acidente automóvel e ter ficado com vários problemas. Na altura, um profissional com muitos anos de experiência aplicou-lhe técnicas de osteopatia e salvou-o de uma cirurgia de risco. Aprendeu a arte, desenvolveu as suas próprias técnicas e agora é conhecido por fazer “milagres”.