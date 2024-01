Idosa morre em incêndio urbano na Ribeira de Santarém

Uma mulher morreu esta terça-feira, 2 de Janeiro, na sequência de um incêndio na habitação onde residia na Ribeira de Santarém, disse fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo. A vítima, que ficou vítima carbonizada, seria a única pessoa a habitar a moradia, disse a mesma fonte. Desconhecem-se para já as causas do incêndio.

O fogo na habitação, que foi “completamente tomada pelas chamas”, teve início antes das 07h00. Segundo a mesma fonte, no terreno estiveram bombeiros voluntários de Santarém, Sapadores Bombeiros de Santarém, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e elementos da PSP. A Polícia Judiciária foi accionada para investigar as causas do fogo.