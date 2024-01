Crianças da escola dos Combatentes cantam as Janeiras na Câmara de Santarém

Algumas dezenas de crianças da escola de 1º ciclo dos Combatentes, em Santarém, foram aos paços do concelho cantar as Janeiras ao executivo camarário antes da primeira reunião do ano. Os alunos foram acompanhados por auxiliares e professoras e foram muito aplaudidos pelos autarcas. Um momento de alegria e boa disposição na tarde fria de 8 de Janeiro, a anteceder uma das reuniões mais acaloradas do mandato no que toca ao combate político.