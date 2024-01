Discussão acesa na reunião de câmara de Santarém

Vereador do Chega e bancada do PS envolveram-se em picardias que obrigaram o presidente da câmara a puxar dos galões para acabar com a discussão.

O habitualmente sereno presidente da Câmara de Santarém teve de dar uma palmada na mesa para acalmar os ânimos na última reunião do executivo, para travar as picardias verbais entre o vereador do Chega Pedro Frazão e a bancada do PS.

Pedro Frazão e o vereador socialista Manuel Afonso, também deputados à Assembleia da República, trocaram palavras pouco elegantes, depois do vereador do Chega ter, entre outros assuntos, novamente aludido ao contrato de prestação de serviços por ajuste directo que uma empresa do filho de Manuel Afonso fez com a União de Freguesias da Cidade de Santarém, gerida pelo PS.

Manuel Afonso, que começou por dizer que não iriam conseguia tirá-lo do sério, acabou por afirmar que o vereador do Chega não tem dignidade nem carácter e mandou-o mesmo calar-se quando Frazão fazia apartes durante a intervenção do vereador Nuno Domingos (PS). A discussão descambou e Ricardo Gonçalves, qual professor primário, teve que puxar dos galões e, à segunda tentativa, conseguiu acabar com a conversa e entrar na ordem de trabalhos da reunião.