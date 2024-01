Enfermeiros e dirigente sindical, Helena Jorge, revelaram a O MIRANTE o clima que se vive nas urgências do hospital de Santarém.

Enfermeiros exaustos com caos nas urgências do Hospital de Santarém

O serviço de urgência do Hospital de Santarém vive um clima de caos em pleno pico de Gripe A. Ao dia de ontem estavam confinados àquele espaço 119 doentes. A equipa de enfermagem do serviço de urgência e enfermeiros dos restantes serviços juntaram-se em frente ao Hospital de Santarém na manhã de terça-feira, 9 de Janeiro, com a dirigente sindical e também enfermeira da unidade, Helena Jorge.