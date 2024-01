partilhe no Facebook

Cantaram-se as Janeiras no Mercado de Alhandra

Quem foi às compras ao Mercado de Alhandra na manhã de quarta-feira, 10 de Janeiro, foi surpreendido com a chegada de 145 alunos da Escola Básica nº2 de Alhandra.

Todos juntos cantaram as Janeiras aos visitantes e desejaram um feliz Ano Novo a todos os presentes.

A iniciativa foi promovida pela Casa das Estórias, um projecto da associação Gente em Alhandra e contou com o apoio da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

O Cantar das Janeiras é uma tradição que se cumpre um pouco por todo o país e visa levar alguma alegria e esperança à comunidade para o novo ano que agora começa.