Vigília em Santarém juntou em protesto elementos das forças de segurança

Vários elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) juntaram-se para uma vigília que se realizou no final do dia 10 de Janeiro perto do edifício da Câmara Municipal de Santarém. De acordo com o comissário Nuno Ferreira, da direcção nacional da PSP, a acção de protesto visou mostrar o desagrado em relação à falta de condições em que trabalham e a desconsideração por parte do Governo de que têm sido alvo. Ismael Duarte, dirigente distrital da Associação Sócio-profissional da PSP, diz ser necessária a alteração das tabelas salariais e exige mais respeito por parte de quem governa pelos profissionais das forças de segurança.