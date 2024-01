Vila Franca de Xira aprova aquisição de vivendas em Alverca

partilhe no Facebook

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade na sua reunião de quarta-feira, 10 de Janeiro, adquirir a título gratuito seis vivendas no centro de Alverca.

O intuito da operação é reabilitar as habitações, que no passado pertenceram à OGMA, e adaptá-las para habitação jovem.

O valor patrimonial das moradias ronda os 868 mil euros.

Este foi um dos principais assuntos em discussão na reunião.

É uma notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.