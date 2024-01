Próximo aeroporto deve ficar longe de casas para evitar acidentes como Camarate

Decida o que se decidir sobre o futuro aeroporto de Lisboa, o importante para a coordenadora da Comissão Técnica Independente é que ele fique situado longe de casas e com espaço para crescer no futuro como acontece com a solução do Campo de Tiro de Samora Correia.

Um aviso deixado por Maria do Rosário Partidário, na tarde de 13 de Janeiro, no Centro Cultural de Samora Correia, para que situações como o acidente de Camarate a 4 de Dezembro de 1980 não se repitam.

Meia dezena de pessoas acompanhou as quase três horas de discussão onde o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, destacou as potencialidades para o concelho e defendeu a comissão das críticas que tem ouvido.

No debate esteve também presente Carlos Mineiro Aires, da Comissão de Acompanhamento, que avisou que depois de todo este trabalho a decisão política não pode ficar na gaveta.

A próxima sessão pública de apresentação na região realiza-se a 18 de Janeiro em Santarém.

