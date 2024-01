Despiste seguido de capotamento à entrada do Cartaxo

Um automóvel despistou-se na tarde de terça-feira, 16 de Janeiro, ao embater na berma à entrada norte do Cartaxo. O ocupante do veículo, que terá cerca de 60 anos, foi transportado ao Hospital de Santarém com escoriações. O alerta para o acidente foi dado às 18h35 e durante os trabalhos de remoção da viatura e limpeza da via, que decorreram durante cerca de uma hora, ambas as vias da Nacional 3 estiveram cortadas ao trânsito.