“Não admito que coloquem em causa a minha competência e credibilidade”

Maria do Rosário Partidário colocou os pontos nos is nas suspeitas que têm caído sobre o trabalho da Comissão Técnica Independente no relatório preliminar do Novo Aeroporto de Lisboa. A coordenadora-geral da CTI, numa apresentação na Casa do Campino, em Santarém, sublinhou que não admite que ninguém coloque em causa a sua competência e credibilidade, assim como a da equipa que lidera. A responsável disse ainda que ninguém excluiu Santarém das opções.