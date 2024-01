Pedro Machado, presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, foi o discurso mais aplaudido na apresentação do Relatório Preliminar do Novo Aeroporto de Lisboa.

“O compromisso da CTI não é com o Governo, é com o país”

O discurso de Pedro Machado foi o mais aplaudido durante a apresentação do Relatório Preliminar do Novo Aeroporto de Lisboa, que decorreu em Santarém. O presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal vincou que a Comissão Técnica Independente tem uma oportunidade de ouro para resolver um abcesso com sete décadas e que não pode estar a trabalhar a pensar em compromissos com o Governo, mas sim com o país.