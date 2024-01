Presidente da Câmara de Santarém diz não compreender como se compara infraestruturas já existentes com hipóteses de construções futuras.

Ricardo Gonçalves aponta críticas ao relatório preliminar do Novo Aeroporto de Lisboa

A Comissão Técnica Independente esteve nesta quinta-feira, 18 de Janeiro, na Casa do Campino, em Santarém, a apresentar o relatório preliminar do Novo Aeroporto de Lisboa. Com a sala praticamente lotada, Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, abriu a sessão apontando algumas críticas ao relatório.